Stasera in Tv, Report ancora all’autogrill

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di cinema, che soddisfa i diversi gusti del pubblico, e di tanti programmi di approfondimento. Da non perdere le fiction, i reality e il film “U-571”.

Rai 1 trasmetterà, alle 21.25, la fiction “Chiamami ancora amore – La promessa”. L’assistente sociale è alle prese con la scoperta del passato di Anna ed Enrico. Avendo ripercorso tutta la loro storia, all’assistente non resta che concentrarsi su quei fatidici giorni antecedenti alla rottura.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Prima di lunedì”. La commedia racconta le vicende di due amici che, dopo aver distrutto la macchina d’epoca di un malavitoso, si ritrovano costretti a consegnare un pacco particolare al fine di saldare il debito.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – gli autogrill dei segreti”. Durante la puntata di questa sera, report indagherà sull’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano, determinando la diffusione, a opera di Draghi, di una nuova direttiva per regolamentare i rapporti tra politici e 007. Stasera si parlerà anche dello scandalo rifiuti inviati in Tunisia e delle aspettative in tema smart working.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la trentottesima puntata di “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato al caso della “Loggia Ungheria”, del disegno di legge ddl Zan e del cosiddetto “Sistema Saguto”.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Il gruppo dei naufraghi vip affronteranno, sotto i riflettori, una vera lotta per la sopravvivenza. Nuove nomination, possibili eliminazioni e tante dinamiche intratterranno il pubblico di canale 5.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Atomica bionda”. Ambientato alla fine della guerra fredda, un’esperta agente dell’MI6 britannico viene ingaggiata per sconfiggere una pericolosa rete di spionaggio.

Iris (canale 22) trasmetterà, alle 21.00, “U-571”. Durante la seconda guerra mondiale, un sottomarino tedesco viene assalito dall’equipaggio del sommergibile americano S-33, allo scopo di appropriarsi di Enigma, il codice segreto di trasmissione in dotazione ai mezzi navali nazisti.