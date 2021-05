Palermo, nulla da fare per Lucca: il comunicato del club

PALERMO – “Lorenzo Lucca, nonostante l’esito negativo delle indagini strumentali già effettuate e gli sforzi del calciatore per rimanere a disposizione dell’allenatore in questa delicata fase della stagione, a causa del perdurare della sintomatologia algica al ginocchio sinistro, si dovrà sottoporre ad artroscopia diagnostica. L’intervento verrà effettuato nei prossimi giorni a Villa Sofia dal dott. Massimiliano Mosca, consulente della Società”. Attraverso questo comunicato il club di viale del Fante ha fatto chiarezza sulle condizioni del centravanti classe 2000. Lucca, non ha seguito la squadra per la trasferta di domani contro la Juve Stabia, valida per il secondo turno playoff del campionato di Serie C.