Estate di musica a Messina con Venuti, Mannoia e Gazzè

La voglia di “musica leggerissima” arriva anche in quel dello Stretto e a calcare per prime la scena della stagione concertistica a Villa Dante saranno le suggestioni di Mario Venuti il 24 luglio, seguito dai “Neri per caso” il 3 agosto e Max Gazzè il 7 agosto. Il cartellone estivo degli appuntamenti musicali e di teatro – cabaret, intitolato “Messina Restarts”, è stato descritto questa mattina, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, in conferenza stampa, alla presenza di chi è riuscito a riunire questi rinomati artisti ovvero l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Francesco Gallo, il Sindaco Cateno De Luca, in videoconferenza l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e con un testimonial d’eccezione in presenza Mario Venuti. Il panorama del calendario è ricco di big da fine luglio al 5 settembre, con l’inserimento di circa dieci nomi che valorizzano i talenti regionali: una delle maggiori interpreti italiane Fiorella Mannoia sarà presente l’8 agosto col suo “Padroni di niente Tour”, il cantautore bolognese e raffinato Samuele Bersani si esibirà il 12 agosto con il “Tour Estemporaneo”, il rocker Piero Pelù il 13 agosto, i Subsonica saliranno sul palco messinese il 16 agosto e Francesco Renga il 21 agosto. I cantanti e gruppi sono di assoluto richiamo in considerazione del fatto che si vuole puntare sul traguardo di “Messina città degli Eventi e della Musica” con un progetto da 6 milioni di euro per catapultare il territorio tra le mete più ricercate nel triennio 2021-23; in questo, si incastra la fruizione massima dell’Arena di Villa Dante e altri spazi in futuro come il Giardino “Corallo”. Il primo a confermare è stato l’ex leader dei Litfiba Pelù. Già dall’altro ieri, è scattata la prevendita dei biglietti per il concerto dei Subsonica.

Anche il Teatro “Vittorio Emanuele” vuole ritrovare l’armonia del suo pubblico da questo weekend, attraverso la professionalità di validi strumentisti. La prima performance “Tutto Tango” sarà domani alle ore 20, in coproduzione con l’associazione “Vincenzo Bellini”, con un intenso programma e un omaggio ad Astor Piazzolla. A suonare è il Trio composto dalla cantante Maria Mazzotta, dal fisarmonicista Pietro Roffi e dal pianista Alessandro Stella. Si potranno ascoltare musiche come Oblivion, Adios Nonino, Violentano e tante altre. Il biglietto è prenotabile sul sito della “Bellini” al costo di 20 euro. Avendo cura del distanziamento sociale, i posti da poter occupare sono circa 500 tra platea, prima e seconda galleria, primo e secondo ordine di palchi.

In previsione domenica 23 maggio, con doppio spettacolo alle 17:30 e alle 20, il concerto “Corelli Jazz Band” – direttore Giovanni Mazzarino, realizzato in coproduzione con la “Filarmonica Laudamo Messina”, presieduta da Domenico Dominici, nell’ambito delle attività nella stagione 2020/’21 della più antica Associazione musicale in città.

Prossimo appuntamento firmato “Bellini” sarà il 28 maggio, sempre al Vittorio Emanuele, con la pianista Ginevra Costantini Negri, per cui c’è l’offerta di due biglietti a 25 euro.

Gli spettatori potranno accedere ai concerti solo ed esclusivamente prenotando il posto per il tramite delle Associazioni musicali o dei servizi di biglietteria del Teatro. Il recupero dei cinque concerti nell’abbonamento 2019-20, saltati per la pandemia da Covid, verrà effettuato tra luglio e novembre.

Il Presidente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orazio Miloro, rivela entusiasta: «Questo nuovo avvio vuole essere un segnale della fiducia che abbiamo per il futuro e per la ripresa, naturalmente in sicurezza. Il nostro territorio ha sempre visto intrecciate strettamente la vita economica e quella culturale, entrambe a livelli di eccellenza. Ci attende una stagione 2021-2022 con proposte di qualità, che realizzeremo, nonostante le difficoltà causate dalla crisi alla nostra struttura ed all’intero comparto teatrale».

L’Ente, in questi mesi, ha prodotto un’attività in modalità streaming ed in spazi all’aperto, rispettando le regole sanitarie. Così, con l’Associazione “Vincenzo Bellini”, con presidente Giuseppe Ramirez, dà continuità al programma “Musica in Rete” iniziato il 5 marzo con il concerto “Quartetto Campaner”, che fa parte del progetto “Resta a casa… e vieni al Teatro”.

Miloro ha ben in mente che il “Vittorio Emanuele” si colloca in un determinato percorso di sviluppo che il Cda ha raffigurato nell’agosto 2019, con il contributo della cultura per rivitalizzare il tessuto socio-economico dell’Area dello Stretto.

Il Sovrintendente Gianfranco Scoglio interviene: «Con il nuovo DPCM, in vigore dallo scorso lunedì 17 maggio, è finalmente possibile incontrarci nuovamente, grazie alla preziosa collaborazione sottoscritta con le Associazioni musicali ‘Vincenzo Bellini’ e ‘Filarmonica Laudamo’. Il Teatro di Messina è forse il Teatro che ha fatto meno chiusure in tutta Italia, trasformandosi in Teatro digitale e Teatro all’aperto per il periodo d’emergenza. Questo attesta che, quando c’è la capacità di organizzarsi, di correggere gli imprevisti, attività importanti possono emergere in ogni condizione, consentendo agli addetti ai lavori di procedere in sicurezza, garantendo un prodotto culturale di livello».

Questo input è una festa a cui gli stessi protagonisti del mondo dello spettacolo, le maestranze e il pubblico anelano.

Oltre al Presidente Miloro e al Sovrintendente Scoglio, anche i consiglieri di amministrazione Nino Principato e Giuseppe Ministeri, i direttori artistici Simona Celi Zanetti e Matteo Pappalardo ed i dipendenti dell’Ente augurano “Buona Musica a tutti”.