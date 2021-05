Presentazione del libro della Meloni a scuola, scatta la polemica

“Beh che si organizzi in una scuola la presentazione del libro di Giorgia Meloni, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l’iniziativa.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che allega nel comunicato una copia delle locandina dell’evento organizzato dall’Istituto Tecnico Statale Antonio Maria Jaci di Messina per il 25 maggio. “Il ministro Bianchi attivi a questo punto l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – prosegue il vicepresidente della commissione cultura di Montecitorio – faccia chiarezza fino in fondo e siano presi i provvedimenti necessari nei confronti della dirigente scolastica, che non può permettere che una scuola – conclude Fratoianni – diventi sede di un comizio di FDI e soprattutto che gli venga data dignità formativa. Sulla vicenda sarà presentata un’interrogazione parlamentare”.

La smentita di FdI

“In riferimento alle notizie apparse oggi su alcuni media, si smentisce categoricamente la partecipazione del Presidente Giorgia Meloni alla presentazione del libro organizzata dall’Istituto “Antonio Maria Jaci” di Messina per il prossimo 25 maggio. Si precisa, inoltre, che il presidente Meloni non ha mai neanche ricevuto un invito a questa iniziativa e non avrebbe in ogni caso accettato, ritenendo da sempre che la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti”. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa di Fdi.