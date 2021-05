FC Messina, Costantino: “Lotteremo fino alla fine”

MESSINA – “Voglio sottolineare la grande prova dei ragazzi”. Così l’allenatore dell’FC Messina, Massimo Costantino, dopo il successo per 1-0 contro la Gelbison. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico giallorosso ha poi spiegato: “Come ho detto l’altra volta non voglio pensare che le squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, dopo il provvedimento delle retrocessioni che a mio avviso è allucinante, non schiereranno la migliore formazione – ha detto Costantino -. Esiste la lealtà sportiva, tutte giocheranno le partite fino alla fine. Capite bene che è stata una gara vera, dico solo che succedono queste cose e ne prendiamo atto e andiamo avanti. Tutte le altre considerazione lasciano il tempo che trovano, potremmo dire tanto ma al momento ci godiamo questa vittoria. Se poi la Lega ha preso questa decisione ne prendiamo atto, ma è innegabile che non stiamo facendo i salti di gioia come tante altre squadre in altri gironi”.

Infine, sulla corsa alla promozione Costantino ha concluso: “E’ stata comunque una settimana decisiva perché a meno che non dovesse succedere qualcosa saremo comunque secondi. Io penso che abbiamo fatto una prestazione di grande intelligenza da parte della squadra, abbiamo modificato alcune cose. Sono stati fantastici, perfetti. Non era facile preparare la partita così in due giorni, in modo diverso dal solito. Giocheremo fino alla fine, onoreremo la maglia che portiamo e di cui siamo orgogliosi. Poi vinca il migliore, ma sappiamo che è difficile. Probabilmente avremmo dovuto fare meglio prima, ma credo anche che stiamo facendo quasi il massimo. Non molleremo fino alla fine e speriamo che fino all’ultima giornata ci giocheremo qualcosa”, ha chiosato l’allenatore dell’FC Messina.