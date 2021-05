Lavoratori Seus 118 chiamati in piazza dai sindacati

PALERMO – I lavoratori di Seus 118 in Sicilia scenderanno in piazza domani, martedì 25 maggio, a partire dalle 10:30, guidati dalle segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. L’appuntamento è a Palermo, in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione Siciliana, dove si riuniranno, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, i rappresentanti dei lavoratori provenienti da tutte le province della Sicilia. “Scopo della manifestazione – spiega la nota delle organizzazioni sindacali con cui è stata indetta la protesta – è quello di richiamare i vertici dell’Azienda e il governatore Nello Musumeci, attualmente titolare anche della delega alla Sanità, al rispetto degli impegni assunti nei confronti di una categoria di lavoratori del settore emergenza e urgenza sanitaria, da troppo tempo abbandonati in un dimenticatoio, nonostante il loro ruolo di primo piano nel contrasto alla pandemia ancora in corso”. “Numerose le questioni fondamentali ancora, immotivatamente, senza risposte – proseguono i sindacati – a cominciare dall’indennità Covid, troppe volte annunciato, e di cui ancora non ci sono notizie certe sull’effettivo pagamento, passando per il tema centrale della sicurezza dei lavoratori sulle ambulanze, per finire con la necessità di istituire la contrattazione decentrata integrativa e provinciale con controparti certe e ben definite”.