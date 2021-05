Palermo, ultimi giorni di lavoro: Lucca e Rauti ai saluti

PALERMO – Il Palermo dopo la sconfitta per 1-0 al Partenio contro l’Avellino, con la conseguente eliminazione dai playoff, si avvicina al rompete le righe. La squadra lavorerà un’ultima settimana però poi staccare per le vacanze estive. I rebus sono parecchi e tanti calciatori con tutta probabilità non faranno più ritorno in Sicilia per percorrere strade diverse.

L’ultimo allenamento attualmente è fissato per venerdì prossimo, poi si passerà ai saluti. Chi andrà via qualche giorno prima è Masimiliano Doda, laterale rosanero, convocato dall’U21 dell’Albania per le sfide di qualificazione all’Europeo di categoria.

Ancora out Lorenzo Lucca e Nicola Rauti che non hanno nemmeno preso parte ai playoff a causa dei rispettivi infortuni. Entrambi. calciatori – tra l’altro -, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, sono nella lista dei calciatori che nella prossima stagione non dovrebbero far parte dell’organico rosanero. Il primo, Lucca, piace fortemente al Genoa, mentre il secondo rientrerà al Torino a fine prestito.