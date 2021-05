Sparatoria a Monte Po: gambizzato un diciassettenne

CATANIA – Sabato di fuoco a Catania. Ancora spari a Monte Po. Un diciasettenne, C. M., è stato gambizzato oggi pomeriggio. Mancavano cinque minuti alle quattro quando alcune pattuglie della polizia sono arrivate in piazza Mercato, angolo Largo Serafino Amabile Guastella, a pochi passi dal chiosco. Alla sala operativa è arrivata la segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

I poliziotti hanno trovato sul selciato il giovanissimo ferito alla gamba sinistra. Il 17enne (incensurato) è stato raggiunto da un proiettile alla coscia. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 che ha trasportato il minorenne al Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi Centro di Catania. Qui è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul ferimento sta indagando la Squadra Mobile di Catania, che al momento non esclude alcuna pista. Anche quella dello spaccio di droga. Intanto il personale della Polizia Scientifica ha fatto i rilievi sulla scena del crimine.

Qualche settimana fa, sempre a Monte Po in via Gaetano Di Giovanni, c’è stato un altro tentato omicidio. I sicari hanno sparato contro Biagio Di Grazia, 52 anni, sotto casa. Le indagini per far luce sull’agguato sono ancora in corso.