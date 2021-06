Serie A, si va verso il calcio spezzatino: dieci gare in dieci fasce orarie

Il campionato di Serie A si prepara ad una rivoluzione. Dal prossimo campionato ci potrebbe essere un vero e proprio campionato spezzatino, con le gare divise in dieci slot di orario dal sabato al lunedì, quindi verrebbe abolita la contemporaneità.

Questa è una proposta che verrà votata dall’assemblea di Lega lunedì. Per essere approvata si dovrà avere l’ok da parte di almeno 14 club. Dazn si è già detta disponibile a questa soluzione che, se dovesse essere approvata consentirebbe di non sovrapporre gli eventi e quindi sovraccaricare il servizio di streaming.

I nuovi slot prevederebbero: quattro partite il sabato, con orario 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. La domenica sarebbero cinque slot con fasce orarie: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.45; a concludere il posticipo del lunedì delle 20.45.

Questo cambio potrebbe permettere anche alle squadre impegnate in competizioni europee di disputare le gare del campionato in anticipo e, quindi, avere la possibilità di preparare al meglio gli impegni europei. A questo si aggiunge, almeno così spera la Lega, la possibilità di avere un maggior numero di spettatori per le gare di campionato che, così, non sarebbero chiamati a dover scegliere tra una gara e l’altra.