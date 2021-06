Droga, 200 piante di cannabis in un terreno abbandonato: arrestato

ACIREALE – Un 47enne è stato arrestato dalla squadra investigativa del commissariato di Acireale per coltivazione di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è accusato di avere realizzato, in un terreno abbandonato a Santa Venerina, una serra per la coltivazione di circa 200 piante di cannabis. E’ stato catturato mentre si recava sul posto per innaffiare il campo assieme a un complice, che è riuscito a fuggire. (ANSA).