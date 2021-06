Soncin: “Lucca e Bianchi attaccanti di prospettiva”

Andrea Soncin conosce il mestiere dell’attaccante, per averlo praticato diverse stagioni tra Serie A, B e C. Oggi Soncin ha appeso le scarpe al chiodo e collabora con Paolo Zanetti, attuale allenatore del Venezia.

L’ex attaccante, intervistato da Eleven Sport, ha parlato di alcuni calciatori che giocano nel suo stesso ruolo, in particolare il classe 2000 Lorenzo Lucca, attualmente al Palermo ma nel mirino di club di categorie superiori: “C’è un cambio molto più rapido adesso, prima per fare un salto di categoria ti dovevi affermare e confermare mentre ora la scalata è più difficile, per questo è più difficile trovare attaccanti di categoria. La Serie C ne fa scoprire molti anche se non vedo un giocatore simile a me perché ognuno ha caratteristiche individuali e uniche. Ci sono giocatori che mi piacciono molto, penso a Manconi dell’Albinoleffe che prima faceva l’esterno ora gioca più vicino alla porta con grandi risultati e può fare il salto. Guardando in prospettiva, Lorenzo Lucca del Palermo e Flavio Bianchi della Lucchese, sono due giocatori giovani che hanno caratteristiche differenti ma che potrebbero anche giocare insieme”.