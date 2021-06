Stasera in Tv musica e solidarietà

Cosa c’è stasera in TV? Diretta da Assisi su Rai Uno, Richard Gere su Tv8.

Alle 21:30 Rai 1 propone “Con il cuore – Nel nome di Francesco”. Dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, martedì 8 giugno, alle 21.25, in diretta su Rai1 e Radio1, Carlo Conti, con la eccezionale partecipazione di Renato Zero e Massimo Ranieri, conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi.

Su Rai 2, alle 21:20, Simona Ventura presenta “Game of games” per regalare un poco di brio. Il game show vede 6 VIP sfidarsi tra loro, nel tentativo di portare al gioco finale altrettanti concorrenti NIP che possono così tentare di accaparrarsi il montepremi in palio. I 6 ospiti di questa puntata sono Alex Belli, Max Cavallari, Peppe Iodice, Juliana Moreira, Nicole Rossi e Debora Villa.

Alle 21:15, su Rai 3 troviamo Bianca Berlinguer, che conduce la trentottesima puntata di “Carta Bianca”.

Alle 21:25, su Rete 4, l’ultima puntata di “Fuori dal coro III”, con Marco Giordano. La leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni sarà ospite dell’ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal Coro”, il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro.

Su Italia 1, alle 21:15, l’ultima puntata de “Le Iene” , con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Su TV 8 un sempre affascinante Richard Gere è il protagonista di “Shall we dance?”, una piacevole commedia romantica-musicale. Visibile alle 21:30.

Su Nove, alle 21:35, “L’infiltrato” con Dwayne Johnson. La tranquilla esistenza di un padre di famiglia viene sconvolta quando il figlio adolescente viene condannato a trent’anni di carcere per possesso di droga.