Diventerà Bellissima presenta Ddl sul riordino delle riserve naturali

Il gruppo all’Ars di DiventeràBellissima ha presentato un disegno di legge sul “riordino della gestione delle riserve naturali siciliane e della Rete Natura 2000”. Prima firmataria è la presidente della commissione Territorio e Ambiente, Giusi Savarino.

“Questo ddl – afferma la parlamentare di Db – vede la luce dopo un percorso di analisi serio e minuzioso che mira a promuovere una gestione unitaria e coordinata del sistema delle riserve naturali della Regione Siciliana, dei siti della Rete europea Natura 2000 e dei geositi sul territorio. L’obiettivo – spiega Giusi Savarino – è condividere un sistema di tutela del patrimonio naturalistico oltre che di promozione delle attività di fruizione naturalistica ed educazione ambientale attraverso la costituzione dell’Agenzia regionale delle aree protette e il relativo Piano di gestione, e agevolando l’accesso ai fondi europei disponibili.

Le aree naturali protette svolgono l’importante funzione di preservare la natura e si costituiscono come fondamentale strumento al servizio della sostenibilità. Pertanto – sottolinea – è nostro dovere tutelare le professionalità cresciute in questi anni, riordinare e salvaguardare un settore cruciale di sviluppo per la Sicilia”. Per il capogruppo di Db, Alessandro Aricò, “il territorio siciliano è tra i più ricchi di biodiversità, pertanto il patrimonio naturalistico deve essere sottoposto ad uno speciale sistema di tutela e gestione”. “L’Agenzia, ente strumentale della Regione Siciliana di diritto pubblico non economico – osserva – permetterebbe un’unica governance del sistema delle aree naturali protette regionali inclusi i siti Natura 2000, razionalizzando al meglio le risorse umane ed economiche”. (ANSA).