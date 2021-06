Il fortino della cocaina: Marco Battaglia rinviato a giudizio

CATANIA – I pentiti lo hanno indicato come uno dei trafficanti di cocaina più potenti di Catania. Marco Battaglia, tornato in carcere lo scorso novembre, è stato rinviato a giudizio per droga (contestato anche il reato associativo). Il prossimo 21 settembre dovrà presentarsi davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Un processo complesso quello che si aprirà: l’apparato probatorio, infatti, è stato alimentato dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come Silvio Corra, che si è autoaccusato di essere stato il vertice del gruppo Nizza all’interno di Cosa nostra fino a settembre 2020.

La gip Loredana Pezzino analizzando la richiesta di misura cautelare del pm Rocco Liguori ha ritenuto “attuale” l’applicazione della detenzione in carcere. Battaglia, difeso dagli avvocati Vittorio e Marco Basile, è tutt’ora detenuto (per questa causa). L’imputato era tornato in libertà dopo la riforma della Corte d’Appello di Catania della sentenza da 30 a 6 anni di carcere, che aveva escluso il reato associativo. Prima di quel verdetto, diventato definitivo, finito ai domiciliari per motivi di salute. Battaglia sta affrontando a piede libero il processo Orfeo che ha ‘azzerato’ il gruppo Santapaoliano di Picanello. Gruppo mafioso con cui il trafficante di droga avrebbe un diretto collegamento.