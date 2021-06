Ricordando Sciascia e Massimo Bordin

Nonostante le riaperture, continuano gli eventi online e questa volta l’iniziativa nasce al fine di ricordare lo scrittore Leonardo Sciascia a cent’anni dalla nascita. L’iniziativa, ideata da “l’associazione degli amici di Leonardo Sciascia” e dall’Unione delle Camere Penali Italiane, si terrà venerdì 11 giugno 2021, alle 15.30, con le “Letture Massimo Bordin”.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Ministero delle Cultura, dal Comitato Nazionale del Centenario Sciasciano e della fondazione Federico II, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica e ha messo in opera un ricchissimo programma di iniziative culturali al fine di ricordare lo scrittore.

Preceduta alle 14.30 dalla cerimonia di commemorazione dello scrittore, con gli interventi di Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, e di Emma Bonino, senatrice e presidente del Comitato nazionale del centenario sciasciano, venerdì prossimo alle 15.30 si svolgerà a Palermo, a Palazzo dei Normanni, l’ultima delle “Letture Massimo Bordin” per ricordare Leonardo Sciascia a cent’anni dalla nascita.

Alle 20.00, verrà presentato in anteprima assoluta, su iniziativa della Fondazione Federico II e del Presidente della Camera Penale di Palermo, Fabio Ferrara, con la straordinaria partecipazione di Pamela Villoresi, il viaggio antologico teatrale «La Sicilia come metafora», prodotto dal Teatro Biondo e dalla Fondazione Federico II, in memoria dello scrittore nato a Racalmuto nel 1921.

La manifestazione dell’11 giugno si articolerà a partire da sei parole chiave, terra – pane – donne – mistero – giustizia – diritto, le più significative e rappresentative di Sciascia, che ci permetteranno di entrare dentro l’autore, di scoprirlo, di leggerlo e rileggerlo dando vita al tema del diritto, della responsabilità individuale, dell’indipendenza, dell’impegno civile e della difesa dell’habeas corpus che riguarda il diritto all’azione arbitraria di una persona.

In occasione del centenario di Leonardo Sciascia, l’iniziativa promuove il ricordo di Massimo Bordin, il compianto giornalista di Radio Radicale, che si è dedicato con attenzione alle cronache giudiziarie italiane degli ultimi decenni.

Dopo i saluti degli avvocati Giandomenico Caiazza, Fabio Ferrara e Francesco Izzo, interverrà il filologo e italianista Salvatore Silvano Nigro, massimo studioso di Sciascia. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine social di: “Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Radio Radicale, Associazione degli Amici di Leonardo Sciascia, Assemblea Regionale Siciliana, Fondazione Federico II, Camera penale “G. Bellavista” di Palermo”, Casa editrice Leo S.Olschki e Rivista internazionale di studi sciasciani «Todomodo».

L’intero evento dell’11 giugno potrà essere seguito in diretta streaming qui.