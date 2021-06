Piantagione di droga a Monreale: agricoltore arrestato

MONREALE – I carabinieri hanno arrestato un agricoltore monrealese di 51 anni accusato di produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

I militari hanno trovato 2000 piante di “cannabis indica”, nascoste in mezzo alla vegetazione. La piantagione aveva un impianto di irrigazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici dell’Enel. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa della udienza di convalida.