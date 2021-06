Asp di Catania, dotazione organica: alcune precisazioni dell’Azienda

CATANIA. La nota stampa dell’Asp 3:

“In merito al comunicato stampa della Fials su una presunta scelta Aziendale di limitare il confronto con le Organizzazioni Sindacali sulla nuova dotazione organica dell’Asp di Catania, occorre precisare, per dovere di verità, che già lo scorso giovedì 10 giugno gli Uffici hanno provveduto a convocare, per oggi, alle ore 12.00, tutte le Sigle sindacali firmatarie di Contratto per il confronto sulla nuova proposta di dotazione, e con mail dell’11 giugno sono state inviate, altresì, le tabelle esplicative per i singoli Dipartimenti.

A prescindere dalle previsioni contrattuali in materia di confronto sulla dotazione organica, la Direzione Aziendale ha scelto di dialogare concretamente con la parte sindacale, chiedendo proposte e collaborazione.

Il comunicato della Fials, dai toni accusatori tanto gravi quanto incomprensibili, ingiustificato nella forma e nei tempi, sembra perseguire obiettivi che prescindono dalla collaborazione.

Crediamo, invece, che il rispetto reciproco, pur nella diversità di valutazioni e opinioni, sia il necessario pre-requisito per un dialogo costruttivo. A questo principio la Direzione Aziendale si è sempre attenuta. Il conflitto a tutti i costi e i tatticismi alla fine impediscono un reale e trasparente confronto con le Organizzazioni sindacali a danno dei lavoratori”.