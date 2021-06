Filippi: “Grazie alla società per la fiducia. Abbiamo base solida”

PALERMO – “Ringrazio la proprietà e il Ds Castagnini per la fiducia. Per me è un onore sedere sulla panchina del Palermo. Questo vuol dire che insieme allo staff e alla squadra abbiamo fatto un lavoro ottimo, ma non basta. Bisogna dare di più per mettere i giocatori nelle migliori condizioni”. Lo dichiara il tecnico rosanero Giacomo Filippi intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima stagione.

“Siamo consapevoli che abbiamo tre quarti di squadra collaudata e che serve solo un completamento per migliorare la stagione scorsa. Non bisogna tralasciare nessun aspetto. Se questa squadra potrà lottare per la promozione? Parte da base solida e collaudata, interverremo in alcuni ruoli dove pensiamo di aver avuto qualche difficoltà. Su questo siamo a lavoro. Sarà una squadra competitiva per dire la sua fino in fondo“.

“Siamo pronti a rimescolare il tutto per avere una situazione chiara nella nostra testa. Non mi creo problemi, ho sempre preso le cose di petto. Anche in questa occasione sono pronto ad immergermi in questa situazione. Non vedo l’ora di iniziare, secondo me ci sarà tanto da lavorare il lavoro è l’unica strada”.

Il Palermo ripartirà dallo stesso modulo con il quale ha concluso la stagione che è il 3-4-2-1: “Ripartiremo da questo, ma possiamo trovare delle varianti. Dobbiamo integrare, migliorare tante situazioni tattiche però in questi tre mesi i ragazzi sono stati eccezionali nell’interpretazione. A metà campo possiamo variare ed essere imprevedibili”.

Il tecnico è tornato anche sul colloquio con il presidente Mirri: “C’è stato un dialogo, ci siamo confrontati. È stato lui a parlare e dedicare l’attenzione in quello che è stato e sarà. Personalmente sono felice di aver questa responsabilità. È durato poco questo incontro perché dietro c’è il lavoro degli anni precedenti. È stato un delineare le linee guida”.

La prossima sarà una nuova stagione e la prima dall’inizio per Filippi, ma per lui non cambierà nulla: “Nella mia testa questa conferma è come un contino di questi tre mesi. Ci siamo riuniti con lo staff per pianificare nei dettagli tutto quello che sarà il ritiro e la quotidianità. Ci baseremo sull’aspetto campo e non. Ogni giocatore deve sapere quale sarà l’allenamento dentro e fuori il campo. Dobbiamo racimolare qualche punto che ci permetterà di fare la differenza. Dobbiamo trovare risorse che possono portare migliorie”.

“L’attaccante con le caratteristiche di Lucca è quasi raro. Noi ce l’abbiamo e speriamo di averlo. Il mercato dirà quello che sarà. Dobbiamo trovare gli elementi che fanno al caso nostro. Dobbiamo essere bravi noi a cercare la migliore soluzione per farli rendere al massimo. Lavoriamo tanto su questo perché andare ad estrapolare quello che può dare un giocatore è nelle nostre incombenze. Un attaccante è quello che serve e ci sarà qualche altro elemento con caratteristiche diverse per variare”.

L’ex secondo di Boscaglia ha ribadito che la squadra andrà completata per essere competitiva: ““Dobbiamo completare l’organico cercando di essere competitivi in tutti i reparti considerano i giocatori che sono andati via. Completeremo il mosaico con due elementi per ruolo, poi questa scelta sarà fatta nella maniera migliore per non avere sorprese poco gradite nel corso dell’anno. Saremo bravi e meticolosi nella scelta di questi elementi”.

“Quando parlo di errori parlo di soluzioni da mettere in pratica, che possono migliorare la metodologia di lavoro. Non parlo di errori in fase di preparazione. Bisogna attenzionare molto le sedute di lavoro e il gruppo di lavoro. È su quello che dobbiamo porre le nostre attenzioni. Il lavoro dello staff è complesso, ma siamo giovani con tanta voglia di fare bene. Troveremo qualcosa che possa portare benefici alla squadra”.

“I punti fermi – ha concluso l’allenatore del Palermo – sono i giocatori che sono sotto contratto che hanno dato una base solida nella parte finale del campionato. Su questa base solida possiamo già lavorare e portarci avanti. Il completamento dell’organico sarà fatto nelle prossime settimane. Il direttore sa cosa dobbiamo fare e abbiamo condiviso tutto. Sarà un programma di lavoro, sacrificio e sofferenza”.