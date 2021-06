Grave incidente, muore a 22 anni: tensioni in ospedale

PALERMO – Leopoldo Lucchese è il giovane di 22 anni morto ieri sera in un incidente in via Cruillas a Palermo. Era uscito da casa e con la moto è finito contro un muretto. Il giovane, che lavorava come gommista, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia. Ma, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ambulanza durante la corsa verso l’ospedale.

Ci sono stati momenti di tensione con familiari e amici. Sono dovuti intervenire i poliziotti per riportare la situazione alla normalità. Per un breve periodo è stato necessario chiudere il pronto soccorso. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’ambulanza non sarebbe arrivata subito. C’è chi parla addirittura di mezz’ora fra le chiamate, che non avrebbero avuto subito risposta, e l’intervento in via Cruillas.

Dal 118, però, offrono una ricostruzione diversa. Tra la chiamata e l’arrivo sarebbero trascorsi poco più di 10 minuti. Di sicuro la prima ambulanza disponibile, gestita dalla sala operativa, è partita dall’ospedale Ingrassia, nella parte alta di Corso Calatafimi.

Lucchese, che si trovava a bordo di una Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto di cinta.

Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi. Il sostituto procuratore Pierangelo Padova ha disposto l’autopsia nell’Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare le condizioni del giovane al momento dell’incidente e chiarire se abbia avuto un malore o altro. Bisogna anche accertare le condizioni del manto stradale.

Quella per le due ruote era una grande passione e Leopoldo Lucchese era riuscito a farla diventare un mestiere. Da poco tempo lavorava in un negozio di pneumatici nella zona di via Don Orione.

