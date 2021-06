Palermo, si riparte dall’esperienza di De Rose

PALERMO – Oggi prenderà forma il Palermo della prossima stagione. Il tecnico Filippi interverrà in conferenza stampa insieme al Ds Castagnini. Indubbiamente si parlerà di calciomercato tra cessioni e nuovi arrivi, ma anche di aspettative per il prossimo campionato.

È fuori di dubbio che in squadra ci sono calciatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’ex secondo di Boscaglia. Per questo motivo andranno ceduti, soprattutto se percepiscono un ingaggio oneroso per le casse del club. Tra questi Somma, che non ha fornito prestazioni esaltanti durante la stagione e che nel match di ritorno dei playoff è stato fatto accomodare in tribuna. Ma non sarà il solo perché tra questi rientra Crivello, che con Filippi ha avuto uno spazio risicato.

Tra quelli destinati a rimanere c’è sicuramente il centrocampista Francesco De Rose, approdato in Sicilia durante il calciomercato invernale e che si è ritagliato uno spazio da protagonista. A testimoniarlo sono le ventuno presenze e i tre assist. Il classe 87′ ha dato quantità e qualità alla manovra rosanero, ma anche esperienza e personalità all’intero gruppo, che in diverse occasioni ha peccato sotto questo punto di vista.

De Rose si è sempre battuto su ogni pallone senza indietreggiare di un centimetro. Il suo apporto è stato fondamentale e la squadra della prossima stagione dovrà essere costruita anche intorno a lui, anche perché potrà far crescere i tanti giovani presenti in gruppo.

La dirigenza di viale del Fante non avrà nemmeno problemi a rinnovare il contratto dell’ex capitano della Reggina perché, nonostante la scadenza 2022, è stata inserita una clausola di rinnovo automatico in caso vengano raggiunte quindi presenze nel prossimo campionato e c’è da immaginare che le supererà abbondantemente.