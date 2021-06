Pusher ventenne scarcerato: aveva scambiato militare per “cliente”

CATANIA – È stato rimesso in libertà, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Termina così il processo per direttissima nei confronti del 20enne misterbianchese arrestato in flagranza dal carabiniere scambiato per un “cliente”. Una mossa falsa che è costato al giovane, assistito dall’avvocato Andrea Gianninò, l’arresto in flagranza in via Capo Passero. Precisamente al civico 105. Il gip, dunque, ha accolto la richiesta del difensore – con parere favorevole del pm – e ha scarcerato il giovane.