Palermo, stabilita luogo e data del ritiro precampionato

CALCIO - SERIE C

Il club non tornerà a Torretta per il prossimo ritiro precampionato

PALERMO – Il Palermo ha definito luogo e data del prossimo ritiro estivo per la prima squadra, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie C, 2021/2022.

Si tratta del Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, che ha già ospitato in passato ritiri estivi di squadre nazionali ed estere. La struttura, a oltre 500 mt di altitudine, è attrezzata con un campo regolamentare in erba naturale, spogliatoi, servizi, tribuna coperta, una palestra e una struttura alberghiera con oltre 60 posti letto e spazi comuni.

L’intero gruppo squadra rosanero, dopo alcuni giorni di test e visite mediche a Palermo, si sposterà in Campania dal 19 luglio al 2 agosto.