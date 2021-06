Palermo, ad un passo dalla chiusura per Giron

PALERMO – Il Palermo cerca rinforzi per la corsia mancini e sembra aver individuato il rinforzo giusto per questo ruolo.

Il club rosanero, come riporta il sito dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è vicino alla chiusura della trattativa per l’arrivo del classe ’94 Maxime Giron. Il calciatore nato a Gonesse, in Francia, è in scadenza di contratto con il Bisceglie, club con il quale ha collezionato 33 presenze in campionato e 2 nei playout venendo retrocesso in Serie D.

Il Palermo è anche in vantaggio su club di Serie B e sarebbe pronto ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del calciatore, che ha una buona conoscenza del campionato di Serie C, avendolo disputato con indosso la maglia di squadre come il Melfi, Reggiana, Juve Stabia, Potenza e Bisceglie.

Questa mossa di mercato, se portata a termine, aprirebbe le porte per la cessione di Roberto Crivello da parte dei rosanero.