Via le mascherine al chiuso? “Andando avanti con le vaccinazioni si arriverà progressivamente anche a togliere le mascherine all’interno. Non può essere data una data oggi, né può essere fatta a dire il vero una previsione. Aspettiamo almeno l’autunno”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Capital. “Vedremo come saranno i contagi. Una eventuale ripresa dei contagi francamente ci sarà e a quel punto si deciderà quando togliere definitivamente la mascherina”. “Luglio potrebbe essere il mese di riaperture per le discoteche – dice Sileri -. Sì, il prima possibile, spero entro la prima decade di luglio”.