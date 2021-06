Alaba: “Noi ci inginocchieremo tutti. Sarà una bella gara”

Il difensore austriaco David Alaba, capitano della sua nazionale, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Italia. L’incontro, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, è in programma in data odierna a partire dalle ore 21. Nella giornata di ieri, Alaba ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa: “E’ una gara speciale, vogliamo fare bene. Ovviamente il fatto di inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo un’altra volta contro l’italia. Siamo tutti d’accordo e ripeto: questo è un segnale per attirare l’attenzione di tutti a questo argomento. Sicuramente si parla di più di razzismo ed è qualcosa di positivo”

Il calciatore del Real Madrid, reduce dall’esperienza decennale con la maglia del Bayern Monaco, ha poi aggiunto: “A Wembley ho vinto la Coppa, ho ottimi ricordi. Sarà una bella partita, in un bello stadio, la affronteremo nello stesso modo. Sarebbe stato bello potersi allenare qui: ricordo l’atmosfera, quello che c’era in città, era un grande evento quella finale Champions. Ma domani sarà speciale per noi: Arnautovic, come me, qui ha già giocato. E’ un grande stadio e non vediamo l’ora di scendere in campo. Non serve che dica ai ragazzi come affrontare certe situazioni, alcuni mi chiedono consigli ma abbiamo giocatori che hanno giocato a questo livello da tempo. E’ un grande livello ma non sono preoccupato per i ragazzi: abbiamo un ottimo spirito in gruppo, non vediamo l’ora di giocare. Sarà un sogno che si avvera: si gioca un ottavo contro l’Italia agli Europei, non sono preoccupato per i miei compagni, alcuni sono leader nei propri club e si sente, si percepisce”.