Ass. Petralia Camassa: “La finale Argento di Palermo si farà”

PALERMO – La Finale Argento di C.D.S. assoluto su pista, prevista il 18 e 19 settembre a Palermo allo Stadio “Vito Schifani”, ha rischiato di non essere disputata. Il problema riguardava le attrezzature assenti all’interno dell’impianto sportivo, che non avrebbero permesso lo svolgimento di alcune competizioni. In data odierna, però, sono arrivati degli aggiornamenti positivi a riguardo.

L’Assessore allo Sport del Comune di Palermo Paolo Petralia Camassa, infatti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La finale Argento dei campionati di atletica leggera in programma per il 18 e il 19 settembre allo Stadio Vito Schifani si farà. Una occasione importante che non possiamo permetterci di fare sfuggire, una occasione per ripartire dallo sport e da un grande evento nella nostra città. Oggi la Giunta ha deliberato, su mia proposta, l’allocazione delle somme necessarie al fine di provvedere per l’acquisto di strutture sportive per l’impianto di viale del Fante. Ho letto molto negli ultimi giorni, mi limito a dire che chi fa politica non dovrebbe solamente rilevare i problemi e dichiararli, piuttosto dovrebbe avanzare proposte per risolverli”.