Sequestro, spunta il nome di Cristaldi: quei bonifici incriminati

CATANIA – Il flusso di denaro dalla Confimed di Antonio Paladino al commercialista Massimiliano Longo, sarebbe transitato anche nei conti della Ippocrate srl. Una società che – secondo le indagini della Guardia di Finanza coordinate dal pm Fabio Regolo – sarebbe riconducibile a Michele Cristaldi, nipote del professionista e l’ultimo ‘acquisto’ della giunta comunale guidata da Salvo Pogliese.

Le carte del decreto

A fare il nome di Michele Cristaldi – che non è indagato nell’inchiesta – è uno dei vertici della Confimed, la società che promuoveva il sistema delle compensazioni dei crediti alle aziende. Aziende che sarebbero state “selezionate” da Longo.

Gaetano Sanfilippo, nel corso di un interrogatorio della scorsa estate, ha raccontato che “altre somme derivante dall’operazione” sarebbero state girate da Confimed a Michele Cristaldi che avrebbe incassato per conto dello studio di Longo. Anche Paladino racconta qualcosa in riferimento alla Ippocrate srl attraverso cui “sarebbero transitate somme che hanno attinenza alle operazione di accollo e compravendita Iva” della Delivery Expresse e Business Projects Industrial Services srl unipersonale.

Inoltre le indagini finanziarie hanno appurato che effettivamente – annota la gip – che la società Ippocrate ha ricevuto pagamenti nel periodo dall’8 gennaio 2017 al 7 febbraio 2019, per complessive 147 mila euro circa. Che per il giudice devono essere ricondotti alle operazioni di “accollo/compravendita” dei falsi crediti erariali che hanno viste coinvolte le due società assistite da Massimiliano Longo. Inoltre non è stato trovato “nessun contratto di collaborazione tra la Confimed Italia e la Ippocrate srl”.

La replica di Cristaldi

“Intanto io vorrei precisare che io non sono indagato in questo procedimento”, replica a LiveSicilia l’assessore Cristaldi “Io della società Ippocrate non sono né socio né amministratore e non lo sono mai stato. Io con questa società ho solo collaborato alcuni anni fa ma con la mia partita iva”, chiarisce ancora Cristaldi.