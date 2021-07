Papa Francesco in buone condizioni, resterà in ospedale altri 6 giorni

Il direttore della Sala stampa vaticana: "Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo"

ROMA – “Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”. Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Prosegue, dunque, senza problemi la degenza in ospedale del Papa, operato domenica al Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di un tratto del colon.

Il decorso post-chirurgico procede regolare: il pontefice “è in buone condizioni generali”, dicono i medici. Resterà in ospedale altri 6 giorni, “salvo complicazioni”. A lui gli auguri dei leader politici e religiosi da tutto il mondo.