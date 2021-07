Catania, tre giornate di studi sulla transizione energetica

Una opportunità per la Sicilia di promuovere modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili

PALERMO – La transizione energetica come opportunità per la Sicilia di promuovere modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili per puntare alla decarbonizzazione e creare anche nuove opportunita’ economiche e imprenditoriali. Questo il tema al centro de “Le Energie della Sicilia”, la tre giorni organizzata dal governo Musumeci nell’ambito delle “Giornate dell’Energia 2021”, che si svolgera’ al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania dal 14 al 16 luglio.

L’evento e’ cofinanziato dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. La giornata inaugurale, mercoledi’, avra’ inizio alle 9.30 e si sviluppera’ in due sessioni: una mattutina dal titolo “Il Pears e il programma isole minori della Sicilia” e una pomeridiana su “Ecobonus 110% – Valutazioni e prospettive”. Il ruolo del biometano, dell’idrogeno e dell’agroenergia nella strategia della Regione Siciliana per la transizione energetica sull’Isola, saranno al centro degli interventi in programma durante la manifestazione. Ai lavori della tre giorni partecipera’ l’assessore Baglieri, chiudera’ l’evento il governatore Nello Musumeci.