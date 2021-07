Abitazione in fiamme: vigili e militari mettono in salvo tre persone

MALFA – È stata sfiorata la tragedia in una abitazione della via Risorgimento sull’isola di Malfa a causa di un incendio. Il fatto si è verificato intorno alle 22. Le fiamme sono divampate dalla cucina per cause ancora da accertare. In casa erano presenti tre persone.

Sul posto sono giunti da Santa Marina Salina i carabinieri che hanno sfidato le fiamme usando gli estintori nel tentativo di limitare i danni. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco dopo circa quaranta minuti che hanno messo in sicurezza la bombola del gas e messo la zona definitivamente in sicurezza. I danni sono ingenti. Miracolosamente in salvo le tre persone.