Vaccini, inchieste su morti sospette: ci sono novità

Ci sono novità, entra in campo Eurojust. Ecco cosa accadrà

GENOVA – Vaccini, c’è un pool europeo in campo, per verificare i decessi sospetti, ritenuti correlabili alla vaccinazione con Astrazeneca.

Il coordinamento

Le inchieste sulle morti anomale dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca verranno coordinate da Eurojust, l’Agenzia dell’Ue per la cooperazione giudiziaria penale. I magistrati liguri, così come quelli delle altre Procure italiane ed europee, metteranno a disposizione gli elementi raccolti in mesi di indagini.

Il coordinamento serve “per capire l’estensione del fenomeno e i vari provvedimenti giudiziari adottati”, conferma il procuratore capo di Genova Francesco Pinto.