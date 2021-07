Incendio nei pressi dell’ ambasciata italiana a Parigi VIDEO

Le cause sono in corso di accertamento. Guarda il video

PARIGI – Le immagini registrate da Mediavenir hanno documentato le fasi di propagazione delle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento.

L’incendio è divampato, intorno alle 10, tra l’Hotel Matignon e l’Ambasciata d’Italia a Parigi, come riporta l’agenzia Ansa. L’incendio è già stato domato dai vigili del fuoco, che sono ancora sul posto per spegnere i focolai residui. Una colonna di fumo denso e nero di diversi chilometri era visibile nel cielo di Parigi. Secondo il tenente colonnello Boet, citato da LCI, l’incendio sarebbe divampato in un appartamento: “Le fiamme si sono estese al tetto. Al momento non si hanno notizie di feriti”.

