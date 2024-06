Caltagirone, le rubano la borsa durante la Santa Messa VIDEO

Un 46enne è finito ai domiciliari

CALTAGIRONE (CATANIA) – Era in chiesa a pregare, quando alle sue spalle un 46enne le ha sfilato la borsa che era adagiata sulla panca. È quanto accaduto ad una 68enne che stava partecipando alla celebrazione della Santa Messa, all’interno di una chiesa sita nel centro cittadino di Caltagirone.

La donna non si è immediatamente resa conto di quanto accadutole ma, nel momento in cui voleva prendere il portamonete per il rito dell’offertorio, ha notato che sulla panca non c’era più traccia della sua borsa.

Resasi conto di essere stata derubata, la vittima 68enne ha avvertito subito i carabinieri ed il sacerdote. Questi, immediatamente, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno della chiesa che, fortunatamente, hanno immortalato il momento del furto.

I militari sono andati a scovare l’uomo che stava rientrando presso la sua abitazione il quale si era già disfatto della borsa. Il 46enne ha indicato il luogo dove si era disfatto della refurtiva, che è stata quindi ritrovata dietro la recinzione di una proprietà privata del centro cittadino.

L’uomo è finito agli arresti domiciliari.