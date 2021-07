Di Dio: “Gli arresti di oggi sono un altro successo”

PALERMO – Altro blitz delle forze dell’ordine, che hanno tratto in arresto sette persone e una ai domiciliari. Confcommercio Palermo, con la presidente Patrizia Di Dio, ha voluto complimentarsi per la buona riuscita di questa operazione.

“La battaglia contro la criminalità mafiosa e contro il giogo del “pizzo” registra un altro successo importantissimo a distanza di appena 24 ore dalle due operazioni di ieri – ha commentato Di Dio – . Ma gli arresti di oggi sono anche la conferma che la strada verso la liberazione dalle pressioni criminali è ancora lunga”.

“Nel ringraziare i carabinieri del comando provinciale di Palermo, che con un’efficienza che ci fa essere orgogliosi delle risposte dello Stato e delle forze dell’Ordine hanno inferto un ulteriore colpo alla cosca di Tommaso Natale, non posso che rilanciare l’invito a continuare a denunciare con coraggio tutti gli episodi di pressione criminale. Tutti noi imprenditori, così come tutti i cittadini, abbiamo il dovere di comprendere che ognuno deve fare la propria parte a tutela della libertà d’impresa e della propria dignità. Tutte le associazioni di categoria aderenti a Confcommercio non si stancheranno mai di mostrarsi, sempre e orgogliosamente, senza se e senza ma, al fianco delle istituzioni e dello Stato per dare il doveroso contributo a un vero e profondo cambiamento culturale”.