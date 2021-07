Draghi: “Col green pass ci divertiremo” VIDEO

ROMA – “Col green pass ci divertiremo”. Sono alcune delle parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha spiegato i nuovi provvedimenti governativi anticovid. Guarda il video

‘L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore’, ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa nella quale ha illustrato le nuove misure del governo. Salvini ha ribattuto: ‘l’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani, la loro salute, il loro lavoro, la loro libertà. Fondamentale mettere in sicurezza gli anziani, i nostri genitori e i nostri nonni, senza penalizzare, rinchiudere o multare i figli e i nipoti. Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no’.