Rossella Fiamingo c’è: tutto pronto per il debutto a Tokyo

CATANIA. “Da dove tutto inizia”. Una foto postata su Instagram, prima di andare a nanna nelle ore del Sol Levante: quando qui da noi è ancora pieno giorno. Rossella Fiamingo c’è. E’ pronta, è sul pezzo.

Le Olimpiadi di Tokyo vedranno la scherma fare, come da tradizione, da apripista.

Questa notte può essere “la notte”: quella di Rossella. Quella della spada femminile alle 2, e poi l’eventuale finale alle 13.45 ora italiana.

Argento a Rio

Lei che ha conquistato un argento ai Giochi di Rio de Janeiro e che è stata due volte campionessa del mondo nella specialità Spada non si è mai nascosta e non si è mai tirata indietro.

“La mia carriera è ancora soltanto a metà. Voglio ancora dare tanto, non mi sento ancora soddisfatta”.

Il sogno è solo all’inizio.

In bocca al lupo, Rossella.