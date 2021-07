Il caso dei medici No Vax: “Rischiano la sospensione”

CATANIA – Non cessano le reazioni nel mondo medico-scientifico catanese a quanto emerso da alcuni racconti di persone che si sono vaccinate nell’ultimo periodo. L’approccio al vaccino last minute sarebbe stato generato da indecisione e confusione di informazione. E alcuni hanno confessato, come scritto da Livesicilia, che il vaccino sarebbe stato sconsigliato addirittura dal medico. Pochi casi, anzi rari ma che comunque se fossero reali sarebbero “gravi”, ha detto il Commissario Pino Liberti.

La reazione dell’Ordine

Quasi impossibile verificare la veridicità di quanto raccontato, ma Igo La Mantia, presidente dell’Ordine dei medici stigmatizza comportamenti che sono contrari al “codice deontologico”. “Se dovessero fare propaganda no vax e dovesse arrivare un esposto all’Ordine procederemmo con la Commissione disciplinare per valutare un eventuale provvedimento. Già è stata comminata – spiega – dall’Ordine una sospensione ad un collega no vax così come prevede il codice deontologico”.

“Scienza, non populismo”

“Il medico non è chiamato ad esprimere un proprio parere in tema di sanità ma a fornire indicazioni clinico/diagnostiche e terapeutiche basate su prove di evidenza scientifica (EBM) – aggiunge – validate appunto dalla comunità scientifica in quel momento. Poi il parere personale può rappresentare il valore aggiunto per coloro i quali abbiano maturato esperienze specifiche – argomenta il presidente del Omceo Catania – nel settore di interesse”. Per Igo La Mantia le scelte e le parole di un medico non possono avere che basi scientifiche. “Scienza non populismo”, chiosa.