Controlli a Picanello e 14 patenti ritirate sulla Tangenziale di Catania

CATANIA. Controlli straordinari del territorio a Picanello, ad opera di Polizia e Vigili urbani.

Nel corso del servizio si è proceduto al controllo di 45 persone, 15 veicoli e di diversi esercizi commerciali.

Numerose le violazioni prevalentemente per guida senza casco e mancanza della copertura assicurativa, con relativi fermi e sequestri di veicoli. Inoltre, durante le fasi dei controlli, sono stati sanzionati un venditore ambulante di bibite, per violazione delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio, ed un chiosco bar per inosservanza della normativa anticovid; nello specifico, il personale che serviva al bancone non indossava i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa. Disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni.

In ultimo, si è proceduto al controllo di 10 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Ritirate 14 patenti di guida

Il Compartimento della Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, ha proceduto sulla Tangenziale di Catania, a ritirare ben quattordici patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza che, incuranti dell’importanza di lasciare libera la corsia d’emergenza, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli aspettano incolonnati nel traffico avanzando prudentemente sulle corsie di marcia.