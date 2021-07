Catania come Londra e Vienna: presto una ruota panoramica

CATANIA – Una ruota panoramica di 50 metri in città. Dopo mesi di rumors e di annunci, a dire il vero poco ufficiali, sembra che anche Catania avrà la sua ruota panoramica. Come Vienna e Londra. L’attrazione turistica dovrebbe essere realizzata nella zona del corso Sicilia, a giudicare dalle fotografie che circolano su Facebook, e non di fronte Le Ciminiere come inizialmente immaginato.

Bocche cucite ma tanti indizi

Camion e mezzi stanno girando per le strade cittadine. Il materiale trasportato sembrerebbe far presagire la realizzazione della ruota panoramica. Le bocche, per il momento, restano cucite, ma alcuni indizi restano. Uno per tutti: il commento dell’ufficio stampa di Palazzo degli elefanti su Facebook “Non sarà alle ciminiere”.

La location

Secondo fonti di Palazzo, la richiesta di autorizzazione a istallare la ruota panoramica sarebbe ferma alle Attività produttive. Qui, il procedimento sarebbe bloccato per via della location: inizialmente era stata scelto viale Africa ma poi, questioni di viabilità avrebbero fatto desistere i privati. Che avrebbero allora optato per il Faro. Ma qui, a rappresentare un problema, sarebbe la vicinanza all’aeroporto. La ruota panoramica potrebbe sorgere al parcheggio del Pino, alle spalle di corso Sicilia.

Le foto dell’ex primo cittadino

A fare pensare all’area dietro piazza Grenoble, alcune immagini pubblicate dall’ex sindaco Enzo Bianco. Lo stesso, che aveva dato la notizia circa un mese fa, si dice curioso di conoscere i dettagli del progetto.

L’iniziativa è salutata come una novità positiva dal popolo della rete. Tra cui spicca ancora l’ex primo cittadino, Enzo Bianco. È lui, il 19 giugno scorso, a scrivere un post, con tanto di foto, di aver “sentito parlare” della ruota panoramica. “Sento dire che nelle prossime settimane questa gigantesca RUOTA PANORAMICA sarà montata nella nostra città. “È alta 50 metri! È stata costruita nel Polesine. Sento dire che sarà montata su un terreno comunale. Staremo a vedere. Bella, è bella… Poi… Sarà vero?”. Vero sembra vero.

Le tempistiche

La Direzione Attività produttive non ha ancora concluso il procedimento per via della ricerca, da parte dei privati, di un sito idoneo. Una volta selezionata l’area, i lavori potrebbero partire immediatamente. Già la prossima settimana. Se la ruota panoramica sarà realizzata su sito privato, il Comune dovrà solo dare autorizzazione e prescrizioni di sicurezza; se il sito è pubblico i tempi potrebbero essere più lunghi.