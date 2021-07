Palermo, Midiri è il nuovo Rettore: “Grande emozione”

PALERMO – L’Università di Palermo ha il suo nuovo Rettore. Si tratta del 59enne Massimo Midiri che al primo giorno di votazioni, tenutesi per la prima volta online, ha superato il collega Francesco Vitale. L’elezione, che ha visto la partecipazione dell’84,42% degli studenti, è avvenuta con 1463,17 voti, cioè il 73%, a favore di Midiri. Per Vitale i voti sono stati 523,64. Le schede bianche, al termine della votazione che era fissata per le 18, sono 27.

Midiri, che si insedierà ufficialmente l’1 novembre, guiderà l’ateneo palermitano per il sessennio 2021-2027.

La volata tra camici bianchi, quindi, l’ha spuntata l’ordinario di Radiologia Midiri, che ha indicato per la carica di Pro Rettore vicario Enrico Napoli.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DI MIDIRI

Midiri, nel periodo 2017-2019, ha ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione all’interno dell’Ateneo palermitano. Tra le sue esperienze c’è la presidenza della Società Italiana di Radiologia Medica per gli anni 2017-2020, mentre dal 2019 al 2021 ha guidato il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù.

Le prime dichiarazioni ai nostri microfoni sono state: “Emozione fortissima che mi carica di grande responsabilità. Il voto di oggi mi carica anche di coraggio, perché una grande comunità crede in me”.

Midiri ha voluto tendere la mano allo sfidante Vitale uscito sconfitto: “Vorrei fare diventare l’università un luogo di prescelti e dire che le idee dello sfidante sono buone idee, che terremo certamente in considerazione. Vorrei fare della nostra università un luogo internazionale”.

Francesco Scoma di Italia Viva, ha voluto fare i complimenti al nuovo Rettore: “Le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al prof. Massimo Midiri, neoeletto Rettore dell’ Università di Palermo. A lui e tutto l’Ateneo gli auspici di poter costruire un ponte solido tra Università e mondo del lavoro affinché i nostri giovani non siano costretti a lasciare il nostro paese per svolgere le professioni per cui hanno studiato”.