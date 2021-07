I proprietari de Le Capannine: “Ecco come abbiamo perso tutto”

CATANIA – “L’incendio che ieri ha colpito il lido Le Capannine, ha avuto origine a circa 2 km di distanza, essendo partito dai pressi del Villaggio Azzurro, sito in zona San Francesco La Rena, a pochi chilometri dallo stabilimento balneare. Intorno alle ore 14:00, dal lido si percepiva la presenza del fumo e della cenere dell’incendio che ancora si sviluppava in lontananza”, si legge così in una nota inviata dal legale dei proprietari della struttura.

“Immediatamente, la famiglia Raciti, proprietaria dello stabilimento balneare, si adoperava per provare a limitarne gli effetti e Venivano tempestivamente avvisati i vigili del fuoco, i quali, però, comunicavano di non poter intervenire per assenza di mezzi”, precisa ancora l’avvocato.

Ecco gli orari: “Intorno alle ore 15:15, l’incendio si propagava nei terrreni incolti che si trovano intorno al lido, e complice la sterpaglia e il vento forte, si dirigeva velocemente verso Le Capannine.

Alle 16:00 circa, veniva svolta la prima attività di monitoraggio, grazie all’intervento della protezione Civile, ma, nell’assenza dei vigili del fuoco fino a quel momento, a poco sono valsi gli interventi degli elicotteri antincendio della Marina Militare, intervenuto vero le 18:10.

Cosi, intorno alle 16:30, l’incendio si impadroniva dello stabilimento balneare”.

“Nonostante le ulteriori sollecitazioni, i vigili del fuoco non intervenivano in tempo per evitare il peggio”, conclude