Le fiamme devastano la provincia di Enna e il Wwf chiede l’Esercito

ENNA – Il Wwf Sicilia Centrale ha formalmente chiesto al Prefetto di Enna, Matilde Pirrera, di adoperarsi ”con la massima urgenza per richiedere l’attivazione dell’intervento per pubbliche calamita’ delle Forze Armate soprattutto l’esercito, in concorso con le altre forze attualmente in campo nella lotta agli incendi, attraverso un’adeguata ed immediata dislocazione di uomini e mezzi sul territorio della provincia di Enna”. Nel documento ricorda ”la situazione di grave, estesa e duratura emergenza degli incendi boschivi, di interfaccia e urbani in Sicilia e, in particolare, nel territorio della provincia di Enna” che ormai ”richiede interventi straordinari e scelte risolute.