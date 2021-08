Stipendio Giuffrida, la verifica: la Regione smentisce i Cinquestelle

PALERMO – “Lo stipendio lordo di Michela Giuffrida ammonta a 100mila euro, contributi compresi e non 150mila”. Lo conferma a LiveSicilia Giovanni Stimolo, dirigente del Servizio 8 che si occupa del Trattamento economico del personale a tempo determinato.

La Giuffrida, giornalista professionista, ex direttrice di Telecolor e Antenna Sicilia, giornalista di Repubblica, è stata nominata portavoce dal presidente della Regione Nello Musumeci a partire dal 7 maggio 2021.

L’attacco

Il deputato regionale Giorgio Pasqua del M5S ha lanciato un attacco al presidente della Regione Musumeci: “Sapevamo – ha detto Pasqua – che di Musumeci non potevamo fidarci, ora ne abbiamo l’ennesima prova. L’aumento di stipendio della sua portavoce è più o meno quello che temevamo che fosse, nonostante il presidente in maniera indignata ha fatto di tutto per smentirci quando abbiamo denunciato la faccenda. Pertanto ora ci resta poco da fare, presenteremo un ddl per cassare la legge approvata in finanziaria che ha dato il via libera all’indecente ritocco degli emolumenti per la giornalista, facendoli lievitare fino alla sproporzionata cifra di circa 150 mila euro lordi l’anno”.

La verifica

Dopo aver chiesto copia della determina di pagamento, al deputato regionale, abbiamo contattato il dirigente del servizio 8 della Regione per tirare le somme sulle cifre elencate nella delibera.

“Il totale corrisposto a Michela Giuffrida – spiega a LiveSicilia il dirigente regionale – è di 100mila euro annui, esattamente 51.487 più 35.500 oltre i contributi”.