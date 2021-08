PALERMO- Due genitori che si ammalano di Covid e che vengono portati in ospedale, al ‘Cervello’, a poche ore di distanza: la mamma è in stato interessante. Due bambini che restano da soli, spauriti per l’assenza, senza il papà e senza la mamma. La storia che arriva da Palermo, raccontata dal dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza, rivela, ancora una volta, quanto sia difficile il momento che stiamo attraversando.

I genitori ricoverati, i bambini…

“Siamo molto colpiti da questa vicenda, dal punto di vista umano, come medici e come persone. I genitori sono stati ricoverati con il Covid e hanno delle polmoniti importanti – racconta il commissario Costa – i due bambini sono rimasti da soli. Mi risulta che abbiano passato pure una notte in una macchina, assistiti a distanza da qualche parente. Una delle squadre del nostro ufficio è andata a prenderli e a portarli all’ospedale ‘Cervello’, accanto alla madre che è ricoverata in Ostetricia perché deve partorire. Diamo atto al ‘Cervello’, come sempre, della sua collaborazione. Fa specie pensare che una cosa del genere possa accadere. Se non fosse stato proprio per la sensibilità di un ginecologo del ‘Cervello’, il dottore Francesco Gentile, che mi ha immediatamente chiamato, pregandomi di intervenire, non ne avremmo saputo niente”.

“La mamma piangeva”

“La mamma piangeva e tra un singhiozzo e l’altro mi ha raccontato subito la storia, dei bambini in un parcheggio, in macchina, accuditi continuamente dai parenti – dice il dottore Gentile – mi è sembrato giusto avvertire il commissario Costa che si è prontamente attivato”. Nel cuore di questa storia, ci sono una mamma e un papà che hanno dovuto subire un dramma inaspettato. Una mamma che – secondo quanto riferiscono i medici che la stanno curando – ha chiesto aiuto per i suoi figli piccoli, nel momento in cui è stato possibile chiedere aiuto.

“Grande disponibilità dei medici”

La dottoressa Ilaria Dilena si è occupata dell’accoglienza: “E’ stato compiuto un atto di generosità di cui l’ospedale può essere fiero, i colleghi sono stati estremamente disponibili, come sempre”. Non è infatti la prima volta che funziona la sinergia tra la Fiera e il nosocomio. Un’altra mamma e i suoi figli sono stati ricoverati – e poi dimessi con una dota cospicua di giocattoli – nel reparto del dottore Arcoleo. Anche in quel caso erano intervenuti i medici dell’Ufficio del Commissario.