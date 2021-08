Trasporti, il controllore verificherà il rispetto delle misure anti Covid

ROMA – Rivoluzione nel trasporto pubblico locale. Torna il controllore sui mezzi di trasporto pubblico e a terra. E’ quanto previsto dalle linee guida inviate dal ministero dei Trasporti al Comitato tecnico scientifico. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini in una intervista a Rainews24 perché quello del controllo è un tema “cruciale”.

In base alle indicazioni, inviate anche alle Regioni che dovranno poi costruire ciascuna il suo piano, il controllore dovrà verificare, si apprende, il biglietto ma anche la corretta applicazione delle misure anti-Covid, dalla capienza all’80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina. Sul Green pass per gli autisti Giovannini ha sottolineato che si tratta di un “tema complesso” e che la discussione è in corso.