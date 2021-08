Biden conferma: “Via dall’Afghanistan a fine agosto”

Biden conferma il ritiro degli Usa dall’Afghanistan il 31 agosto e ai leader del G7 dice: “Dobbiamo rimanere uniti”.

LA SITUAZIONE – Gli Usa hanno evacuato 70.700 persone da Kabul dal 14 agosto. Intanto, il G7 chiede corridoi umanitari per chi non farà in tempo a lasciare il Paese entro il 31 agosto, data in cui è stabilito il ritiro delle truppe. Ma i talebani chiudono l’aeroporto agli afghani: “Accesso solo agli stranieri”.

L’ITALIA – Draghi chiede uno sforzo straordinario per profughi e aiuti umanitari. L’Onu denuncia esecuzioni sommarie. La replica: “Falso”. Diktat sulle donne: “Per ora devono stare a casa”. Di Maio in Parlamento conferma l’evacuazione di tutti gli italiani: “Andremo via insieme agli Usa”. Corsa contro il tempo per altri 1.300 profughi da portare in Italia, continua il ponte aereo, oggi tre voli. Palazzo Chigi chiede un piano per vaccinarli al commissario.