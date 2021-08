Incendio a Blufi: casa in fiamme, una persona in ospedale

Nuovi incendi nel Palermitano, con intervento massiccio di vigili del fuoco e forestali che stanno ancora spegnendo i roghi a Blufi. Una casa di campagna in via Turistica è andata in fiamme e una persona svenuta è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Fino all’imbrunire hanno sorvolato la zona Canadair ed elicotteri. Adesso gli ultimi focolai vengono gestiti dalle squadre antincendio da terra.