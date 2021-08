Torna l’emergenza a Lampedusa, mille migranti all’hotspot

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Situazione di nuovo pesante all’hotspot di Lampedusa dopo gli ultimi sbarchi di questi giorni. Al momento nella struttura di contrada Imbriacola si contano 988 migranti, a fronte dei 255 posti disponibili. Un quadro che ha spinto la prefettura di Agrigento ad accelerare sui trasferimenti dei migranti già partiti nella giornata di martedì.

Prime partenze dall’isola

I primi partiranno questa mattina con il traghetto di linea Sansovino, che giungerà in serata a Porto Empedocle: a bordo saliranno 70 minorenni non accompagnati e 40 maggiorenni. Per altri 160 migranti, mlti dei quali positivi al coronavirus, scatterà il periodo di isolamento a bordo di una nave-quarantena. Sul traghetto Cossydra ieri sera sono stati imbarcati 78 migranti, anziché i preventivati 80 perché due sono risultati positivi al Covid.

Nella notte gli ultimi due sbarchi

Gli ultimi arrivi sull’isola risalgono alla notte tra martedì e mercoledì: in 39 i migranti sono arrivati sulla più grande delle isole Pelagie dopo due sbarchi. I carabinieri, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno intercettato lungo la strada attigua alla spiaggia di Cala Francese 12 tunisini, fra cui tre minorenni non accompagnati. L’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ritrovata. Al molo Favarolo, invece, sono giunti 25 migranti, fra cui tre minorenni, intercettati su un barchino in vetroresina a oto miglia dalla costa da una motovedetta della Capitaneria.

Due tunisini evacuati da un veliero

In tarda serata, c’era stata invece una evacuazione medica dal veliero Nadir che si trova nelle acque antistanti a Lampedusa. Due tunisini sostenevano di stare male: hanno lasciato l’imbarcazione diretti al Poliambulatorio. Qui i medici, dopo le visite, non hanno riscontrato problemi sanitari e dunque anche i due sono stati portati al centro di primissima accoglienza.

Sbarchi continui

Negli ultimi giorni gli sbarchi si sono succeduti senza soluzione di continuità. Domenica altri 26 immigrati sono stati intercettati su un’imbarcazione di 6 metri a circa 14 miglia dalla costa, mentre lunedì è stata la volta di 165 persone arrivate su tre barconi.