L’aggressione ai poliziotti in piazza Magione: ci sono tre indagati

PALERMO – Due arresti e un obbligo di dimora per l’aggressione, compiuta il primo giugno in piazza Magione a Palermo, nei confronti di due poliziotti.

Gli agenti erano stati presi a calci, pugni, spintoni e colpiti con bottiglie prese dai cestini dei rifiuti durante un controllo a un venditore ambulante di bibite e alcolici. I tre avevano tentato invano di sottrarre lo sfollagente a uno degli agenti. I due poliziotti agenti riportarono ferite e lesioni personali guaribili in 15 e 5 giorni.

L’aggressione ai poliziotti è avvenuta durante un controllo agli ambulanti che vendevano bibite nella zona della Magione. Gli agenti di polizia avevano invitato agli abusivi a lasciare quella zona e non vendere più birra e bibite ma uno di loro ha cercato di colpirli con un monopattino. A spalleggiare gli abusivi anche alcuni giovani e uno di questi ha colpito con una bottiglia in testa l’ agente mentre altri hanno iniziato a lanciare bottiglie contro i polizotti. Scene violente che sono finite in alcuni video che sono stati pubblicati sui social.