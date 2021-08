Meteo, allerta gialla in quattro regioni: le previsioni

Allerta gialla per rischio temporali in ben 4 regioni italiane. Si tratta, nello specifico, di Abruzzo, Lazio, Umbria e Veneto. Da parte della Coldiretti è stato stimato un danno per oltre un miliardo di euro causato dal maltempo.

Questo sarà causato da un vortice ciclonico che prende origini direttamente dalle regioni polari e punterà verso l’Italia, rischiando di compromettere il tempo anche nel corso del weekend che risulterà piuttosto in bilico sul fronte meteorologico.

Sarà, dunque, un fine settimana destinato ad essere parzialmente influenzato da questo freddo peggioramento. Sabato toccherà soprattutto alle regioni del Centro e parte del Nordest, specialmente l’area alpina e prealpina, anche se nella prima parte del giorno saranno coinvolti da qualche precipitazione diversi settori della ValPadana.

Al Centro sotto osservazione saranno soprattutto i rilievi del Lazio, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, il Molise. Verso sera pure i settori settentrionali della Puglia, mentre saranno poche le novità sul resto del Sud dove continuerà a splendere il sole parzialmente minato da una modesta nuvolosità.